الغندور: نتمنى تحكيما عادلا في نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

وجه خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب استاد القاهرة.

وقال الغندور ببرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "أريد من جماهير الزمالك في الفترة المقبلة أن تساند فريقها بكل قوة، لأن المباراة صعبة وقوية جدًا أمام الأهلي".

وأضاف: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين ولديهم خبرات كبيرة والأهلي أيضًا، ونتمنى أن يكون التحكيم عادلًا".

وواصل: "هذه أهم مباراة سيراها أي شخص في حياته، مواجهة بين أكبر ناديين في مصر، ومن الممكن أن تكون أكثر مباراة سيتم مشاهدتها في تاريخ القارة الإفريقية ومصر".

وتابع: "نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك هذه المباراة قد تكون الأكثر مشاهدة في تاريخ المباريات".

وأردف: "هذه المباراة كل شىء فيها وارد، لأن كل فريق لديه قوة في خطوط معينة، وعلى أرض الواقع الزمالك قد يتفوق في بعض خطوطه".

واختتم: "مباراة القرن في نهائي إفريقيا هي اللقاء الأهم على مدار 115 أو 120 سنة".