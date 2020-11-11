مجدى عبد الغنى يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده.. ربنا يعيد عليك الأيام بكل خير

هنأ مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، الجوكر أحمد فتحي لاعب النادي الاهلي السابق وفريق ببيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته علي موقع "تويتر" قائلًا: "‏‏‏‏عيد ميلاد الجوكر أحمد فتحي .. ربنا يعيد عليك الأيام بكل خير ❤️‎@AhmedFathi"

ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.