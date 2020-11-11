ميدو يطالب بحضور 5 آلاف مشجع في الدوري الموسم المقبل

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو حضور 5 آلاف مشجع لكل نادي في الدوري القادم، خاصة وأن الأندية تدعم صفوفها بقوة وسينقص الدوري الجماهير فقط.
وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : نفسنا الدوري يرجع بجمهور و على الأقل ب5 آلاف مشجع لكل نادي الدوري سيكون مختلف تماما الموسم المقبل مع الصفقات الجديدة حتى.
وتابع: أطالب بحضور الجماهير ولو بعدد قليل عشان الجمهور روح الكرة ونفسي يكون فيه نية وقرار من قبل المسؤولين.
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