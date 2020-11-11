بيان رسمي.. هانى أبو ريدة يكشف أسباب رفضه خوض انتخابات رئاسة الكاف

أصدر المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى بيانا رسميا بعد قراره بعدم خوض انتخابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم على مقعد الرئاسة.

وقال فى البيان الذى جاء كالتالى : " "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" .. قرر المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا التقدم رسميا للترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحفاظ على مقعد مصر في أكبر منظمة لإدارة كرة القدم في العالم.

وأوضح أنه لن يترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي في هذه الدورة كما ذكرت بعض التقارير رغم حصوله على تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونه أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات.

ونشير إلى أنه قد سبق وأكد المهندس هاني أبو ريدة أنه لن يترشح على رئاسة الكاف إلا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة، بالإضافة إلى رغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب إداري في كرة القدم في إفريقيا.

ونشير إلى أن علاقات أبوريدة الوطيدة والتاريخية في الاتحاد الدولي تجعله قادرا على قراءة المشاهد الانتخابية، والتعامل بحكمة مع كافة المعطيات والتغيرات.

ويعد أبو ريدة أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي منذ عام 2004، وعضو المجلس الأعلى للفيفا منذ 2009، وعضو من ضمن ثمانية أعضاء في الاتحاد العالمي لقوانين كرة القدم IFAB.

ويؤكد المهندس هاني أبو ريدة أنه سيواصل العمل للارتقاء وتنمية الكرة المصرية والافريقية والعالمية على كافة الأصعدة الإدارية والفنية والتسويقية من أجل وصولها إلى أعلى المراتب مهما بلغت الصعوبات.

تحيا مصر .. والله ولي التوفيق