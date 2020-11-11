أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة "دوت الخليج"، أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، أن أمير مرتضى، أهم ما يشغل تفكيره حاليًا، هو تتويج الزمالك، بدوري الأبطال، ولكنه يدرس بالفعل الرحيل عن ميت عقبة وسيتقدم باستقالته عقب البطولة.

من جانبه المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الحدث الأهم الآن هو النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك وهو عُرس كروي تاريخي يقام لأول مرة بين ناديين من دولة واحدة