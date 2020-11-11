عصام الحضري: أبحث عن عروض للتدريب بالمنتخبات والفرق الكبرى

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلى والزمالك وقائد منتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وعدم العودة مُجددًا للملاعب.
وأضاف عصام الحضري، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "هناك أكثر من شخص طالبني بالعودة للملاعب، ولكن كنت أنظر للموضوع من ناحية الإضافة سواء تاريخيا أو فنيا وليس ماديًا، ولكن رسميًا قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وأريد خوض تجربة تدريبية".
وقال: "أبحث عن عروض تدريب، وأريد أن أدرِّب منتخب مصر أو أي منتخب، إضافة إلا الفرق الكبيرة".
يُذكر أن عددًا من الأخبار أثيرت عن عودة عصام الحضري للملاعب حيث لم يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، ولديه عروض شفهية من أندية الدوري المصري.
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