لتحقيق دوري أبطال أفريقيا.. #النجمة_التاسعة_ياهاني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النجمة_التاسعة_ياهاني ؛ دعما لمحمد هاني ولاعبي النادي الأهلي؛ لتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

"‏محمد هاني ماتش الوداد ذهاب وعودة كان من اقوي اللاعيبة في الاهلي وكان من افضل لاعبي الاهلي وتحديدا في الذهاب، عايزينك تثبت علي كده يا بطل معاك مباراة للتاريخ العب برجولة علشان يتكتب عنك تاريخ من ذهب والعب وفرحنا معاك ومنتظرين منك البطولة يا بطل ‎#النجمه_التاسعه_ياهاني "

" ‏محمد هاني ناشئ الأهلي المُتألق مؤخرًا، باك يمين الأهلي والمنتخب المصري الأساسي في السنوات القادمة، كان لك دور كبير وهام في التأهل الى النهائي، ننتظر منك مزيدًا من التألق والقتال لتكون قطعة مهمة في تشكيلة الأهلي في نهائي الأحلام،لاعبنا "محمد هاني"نحن نثق بك‎#النجمه_التاسعه_ياهاني ".

" ‏في ليلة 27 نوفمبر، حارب من أجل هذا الشعار.. المجد ينتظرك، والفرحة تنتظرنا، ولكن، تذكر أن الأمر مرتبط بمزيد من الرجولة والقتال، فقط! نثق بك ‎#النجمه_التاسعه_ياهاني"



" ‏90 دقيقة تفصلك عن دخول التاريخ والفوز بالبطولة الأغلي فقاتل من أجلها ‎#النجمه_التاسعه_ياهانى "