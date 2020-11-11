أمير توفيق: موسيماني طلب عودة عمار حمدي.. ولم نحسم مصير أحمد ياسر ريان

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، تطورات اللاعبين المعارين خارج القلعة الحمراء قبل بداية الموسم الجديد للدوري المصري.

وقال توفيق في تصريحات لقناة "الأهلي": "محمد فخري اقترب بقوة من الانتقال على سبيل الإعارة إلى صفوف البنك الأهلي، ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة إعارة شادي رضوان أيضا لنفس النادي".

وأضاف: "هناك استفادة فنية واستفادة مادية للنادي من الإعارات، كما تمنح الجهاز الفني بعض الراحة في قائمة الفريق، وتعطي اللاعبين خبرة أكثر في الدوري بعد حصولهم على فرصة المشاركة في عدد دقائق أكثر".

وتابع: "قررنا عودة كل من ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف، عودة الرباعي جاءت بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني، استفدنا كثيرا من إعارتهم وقررنا استعادتهم للاستفادة منهم مجددا".

وأكمل: "موسيماني طلب أيضا استعادة خدمات عمار حمدي، لكننا احترمنا رغبة اللاعب لحلمه في المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 مع المنتخب الأولمبي، لذلك وافقنا على إعارته إلى الاتحاد السكندري حتى يشارك باستمرار".

وأتم قائلا: "لم نحسم مصير أحمد ياسر ريان سواء بالبقاء معنا أو الرحيل، في حال وصول عرض مناسب للنادي وللاعب من أجل ضمه سنسمح برحيله، لكن لو كان هناك حاجة فنية لخدماته سيبقى، الفرص لا تزال قائمة".