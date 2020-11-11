مدافع سوهاج ينضم إلى المنيا لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا في إتمام التعاقد مع إسلام طارق لاعب سوهاج لتدعيم لصفوف الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ووقع إسلام طارق علي عقود انضمامه لصفوف المنيا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في حضور شديد قناوى المدير الفنى للفريق، وأمير مختار مدير إداري، وسامر سيد إداري.

وسبق أن أعلن أنه شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال، ومحمد أبو رتيبة، وفيصل غريب، وأيمن شوقي، ومحمود عاطف ميسي، ومحمد السيد ميخا .

كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كلاً من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدربًا عامًا، احمد يحيى مدربًا، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلكًا، أمير مختار مديرًا اداريًا، سامر سيد إداريًا، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.