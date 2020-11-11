معتز البطاوي: إمكانيات سيراميكا كليوباترا تؤهله ليصبح عنصرًا مؤثرًا في الرياضة المصرية

قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يسعي لتقديم مستوى مميز بالنسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.
وأضاف معتز البطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»، : نسعى لتقديم مستوى مميز بالدورى الممتاز، ونلقى دعمًا كبيرًا من جانب النائب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة النادي.
وأشار إلى أن سيراميكا، يمتلك الإمكانيات الإدارية والمالية والفنية، التى تؤهله كى يكون عنصرًا مؤثرًا في الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكمل: ”لدينا مشروع، ووجودنا فى الدوري ليس صدفة، لم نعلن عن أى صفقة إلى الآن، وسنقيم مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن الصفقات الجديدة”.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الفوز "وديًا" على فريق الشرق للتأمين، بهدفين دون رد؛ في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
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