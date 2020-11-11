ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة
رومانيا – × روسيا البيضاء - ، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
تركيا – × كرواتيا – ، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
بلجيكا – × سويسرا – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
إيطاليا – × إستونيا ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ألمانيا – × التشيك – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
هولندا – × إسبانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
البرتغال – × أندورا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
بولندا – × أوكرانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
سلوفينيا – × إذربيجان - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN
فرنسا – × فنلندا - ، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء
السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء
الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء
ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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