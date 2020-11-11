مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء الموافق 11-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدولية الودية ومباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا. ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة

رومانيا – × روسيا البيضاء - ، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

تركيا – × كرواتيا – ، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

بلجيكا – × سويسرا – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

إيطاليا – × إستونيا ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

ألمانيا – × التشيك – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

هولندا – × إسبانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

البرتغال – × أندورا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

بولندا – × أوكرانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

سلوفينيا – × إذربيجان - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN

فرنسا – × فنلندا - ، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء

السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء

الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء

ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7