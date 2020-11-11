الرياضة

بعد انضمامه للمنتخب.. هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شد حيلك يا بطل

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دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد انضمام للمنتخب المصري فور الانتهاء من حفل زفاف شقيقه الأصغر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏ينظم اتحاد الكرة حفلا لتكريم محمد صلاح لحصوله الدوري الإنجليزي ، اللجنة قالت إنها دعت للحفل عددًا ممن أثروا في مسيرة صلاح ، وتناست دعوة ممدوح عباس ، الأكثر تأثيرا في مشوار صلاح ، لكن ألا يستحق محمد النني التكريم بعد حمله لشارة قيادة فريق بحجم أرسنال في سابقة هى الأولى للاعب مصري ؟" و" ‏‎انت الافضل يا محمد صلاح واصل نتمنى المزيد في العمل ان شاء الله".

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وقال آخرون: "‏أول مباراة لـ محمد صلاح مع المنتخب المصري كانت أمام منتخب سيراليون بتاريخ 3 سبتمبر وانتهت بفوز المنتخب المصري 2/1 وأول هدف سجله أمام النيجر8 أكتوبر من نفس العام وهو 2011 لتبدأ رحلة محمد صلاح مع المنتخب المصري عدد أهداف الملك المصري  39 هدفاً ويحتل المركز الثالث خلف" و"شد حيلك يا بطل عاوزينك تشرفنا بكأس البطولة إن شاء الله".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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