وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
"ينظم اتحاد الكرة حفلا لتكريم محمد صلاح لحصوله الدوري الإنجليزي ، اللجنة قالت إنها دعت للحفل عددًا ممن أثروا في مسيرة صلاح ، وتناست دعوة ممدوح عباس ، الأكثر تأثيرا في مشوار صلاح ، لكن ألا يستحق محمد النني التكريم بعد حمله لشارة قيادة فريق بحجم أرسنال في سابقة هى الأولى للاعب مصري ؟" و" انت الافضل يا محمد صلاح واصل نتمنى المزيد في العمل ان شاء الله".
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انضمامه للمنتخب.. هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شد حيلك يا بطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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