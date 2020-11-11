اشمعنى في الوقت ده بالذات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على شائعة انتقال ساسي لـ بيراميدز

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد المحلي للأندية ليوم 30 نوفمبر الحالي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى 27 نوفمبر الحالي بين الأهلى والزمالك .
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وتضمن قرار اتحاد الكرة الى أنه إلحاقًا لمنشور القيد الصادر فى 7 / 10 /2020 وبناء على تأخر بداية الموسم الجديد 20 20 / 2021 لشهر ديسمبر القادم وتسهيلًا على الأندية المصرية وخاصة ناديى الأهلى والزمالك المشاركين فى نهائى دورى ابطال افريقيا فقد تقرر مدة فترة تسليم القوائم المحددة في المنشور المشار إليه.
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