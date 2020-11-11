اشمعنى في الوقت ده بالذات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على شائعة انتقال ساسي لـ بيراميدز

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على شائعات انتقال فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك لصفوف فريق بيراميدز.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بتويتر قائلا "‏يعني فرجاني ساسي يوم ما يفكر يمشي و هو فاضله موسم مع الزمالك هيضحي بدوري الابطال الموسم الجديد ويروح يلعب كونفيدرالية علشان فرق بسيط في الفلوس طيب سيبك من دي ،، هياخدوه امتي و يقيدوه امتي ،، و علي رأي المثل اشمعني في الوقت ده بالذات".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد المحلي للأندية ليوم 30 نوفمبر الحالي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى 27 نوفمبر الحالي بين الأهلى والزمالك .

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وتضمن قرار اتحاد الكرة الى أنه إلحاقًا لمنشور القيد الصادر فى 7 / 10 /2020 وبناء على تأخر بداية الموسم الجديد 20 20 / 2021 لشهر ديسمبر القادم وتسهيلًا على الأندية المصرية وخاصة ناديى الأهلى والزمالك المشاركين فى نهائى دورى ابطال افريقيا فقد تقرر مدة فترة تسليم القوائم المحددة في المنشور المشار إليه.