ختام معسكر منتخبي الكرة النسائية بحضور سحر عبد الحق.. صور

اختتم المعسكر المفتوح للمنتخبين الأول وتحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وحضر المران الأخير بالمعسكر، الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة .

وأجرى أحمد رمضان المدير الفني، تقسيمة بين اللاعبات بهدف الوقوف علي المستوي العام فنيا وبدنيا وتقييم اللاعبات في المنتخبين.

وتحصل اللاعبات على راحة اليوم الاربعاء علي أن يبدأ التجمع الثاني غد الخميس ويستمر لأربعة أيام حتي يوم الأحد .

واكد أحمد رمضان المدير الفني، أن هناك إرتفاعا ملحوظا في الاداء والفكر واتخاذ القرار والتمركز في الملعب، وان اللاعبات لديهن طموح لتحقيق هدف مع المنتخب الوطني وهو ما ينعكس علي درجة التركيز والاستيعاب للفكر بشكل إيجابي خلال التجمع الاول وان بهذا المستوي خلال أربعة اشهر سنمتلك منتخبين الأول والآنسات على مستوى متميز.

وأضاف، أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على النواحي الفنية والخططية في شكل مجموعات لتنمية المهارات الفردية، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال التجمع القادم تمهيدا للتركيز فيما بعد علي رفع درجة التجانس والإنسجام بين جميع الخطوط وتطبيق الجمل التكتيكية والتحركات دفاعيا وهجوميا .