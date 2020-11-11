زوجة علاء علي في ذكراه الأولى: كانت حياته الكرة.. "فيديو خاص"

تمر اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من نوفمبر الذكرى الأولى لرحيل علاء على نجم الزمالك وسموحة السابق، عن عمر ٣١ عامًا.

وتذكرت زوجة علاء علي، ذكريات علاء علي مع كرة القدم قائلة: علاء كانت روحه وحياته كرة القدم، ولن أنسى ذكرياته مع فريق سموحة كانت أفضل فتراته الكروية، خاصة نهائي كأس مصر ومباراة أمام الأهلي.

وطلت " مروة" زوجة علاء علي، من جماهير الكرة الدعاء لزوجها بالرحمة وأن يدخله الله فسيح جناته.