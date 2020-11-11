تمر اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من نوفمبر الذكرى الأولى لرحيل علاء على نجم الزمالك وسموحة السابق، عن عمر ٣١ عامًا.
وتذكرت زوجة علاء علي، ذكريات علاء علي مع كرة القدم قائلة: علاء كانت روحه وحياته كرة القدم، ولن أنسى ذكرياته مع فريق سموحة كانت أفضل فتراته الكروية، خاصة نهائي كأس مصر ومباراة أمام الأهلي.
وطلت " مروة" زوجة علاء علي، من جماهير الكرة الدعاء لزوجها بالرحمة وأن يدخله الله فسيح جناته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة علاء علي في ذكراه الأولى: كانت حياته الكرة.. "فيديو خاص" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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