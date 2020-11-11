قرعة دوري القسم الثاني فى اتحاد الكرة.. اليوم

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

ويقوم الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.

ويعلن اتحاد الكرة عن قرار جديد بشأن اللاعب المعار إلى أي نادٍ وخوضه المباريات أمام فريقه الاصلي فى الموسم الجديد بالدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه اعتبارًا من الموسم القادم فى المسابقات المحلية سوف يتم إلغاء بند فى العقود بين الأندية مضمونه اللاعب المعار لا يشارك أمام ناديه الأصلي.

أشار إلى أن الجبلاية منحت الحق لأي نادٍ استعار لاعبا الأحقية فى الاستفادة منه في كافة المباريات أمام فريقه الأصلي.