أوزيل ينشر فيديو عن معنى الإسلام الحقيقي

نشر الألماني المسلم مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو عن معنى الإسلام الحقيقي، حيث يحرص دائمًا على دعم الدين الإسلامي، ويرفض النهج المتبع ضد المسلمين.

يعتبر مسعود أوزيل من اللاعبين المسلمين الذين قبل بداية كل مباراة يقرأون سورة من القرآن لمساعدته على التركيز، كما أنه يحرص دائمًا على أداء مناسك العمرة والحج كل عام.

ويعيش أوزيل فترة صعبة في آرسنال؛ حيث لن يلعب مع الفريق على الأقل حتى يناير المقبل، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق للدوري الإنجليزي، وكذلك من بطولة الدوري الأوروبي.

وانضم أوزيل لآرسنال في 2013، وشارك في أكثر من 200 مباراة مع المدفعجية خلال تلك الفترة.

شاهد في هذا الفيديو بعض أفضل لحظاته مع آرسنال.