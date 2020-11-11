نشر الألماني المسلم مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو عن معنى الإسلام الحقيقي، حيث يحرص دائمًا على دعم الدين الإسلامي، ويرفض النهج المتبع ضد المسلمين.
يعتبر مسعود أوزيل من اللاعبين المسلمين الذين قبل بداية كل مباراة يقرأون سورة من القرآن لمساعدته على التركيز، كما أنه يحرص دائمًا على أداء مناسك العمرة والحج كل عام.
ويعيش أوزيل فترة صعبة في آرسنال؛ حيث لن يلعب مع الفريق على الأقل حتى يناير المقبل، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق للدوري الإنجليزي، وكذلك من بطولة الدوري الأوروبي.
وانضم أوزيل لآرسنال في 2013، وشارك في أكثر من 200 مباراة مع المدفعجية خلال تلك الفترة.
شاهد في هذا الفيديو بعض أفضل لحظاته مع آرسنال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوزيل ينشر فيديو عن معنى الإسلام الحقيقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.