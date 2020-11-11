بعد إصابته.. ريال مدريد يكشف موقف بنزيما من المشاركة في المباريات القادمة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خضع لفحوصات طبية أمس الثلاثاء، لتحديد مدة الغياب عن الفريق. وأضافت: أن الفحوصات التي أجراها لاعب للفريق، تبين إصابته بإجهاد عضلي ليس أكثر من ذلك. وتابعت: أن الفحوصات أكدت عدم تعرض بنزيما لأي أضرار كبيرة، وبذلك سيكون مُتاحًا لزيدان، المدير الفني للفريق الملكي، عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية.

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