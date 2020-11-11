عمرو الجنايني يكشف سبب تواجد محمود الخطيب فى اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنانيني رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، عن سبب زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، لمقر الجبلاية قبل أيام. وقال الجنانيني عبر تصريحات تليفزيونية : " رئيس النادي الأهلي زار مقر اتحاد الكرة، للحديث والاستفسار عن أمور خاصة باللوائح ورابطة الأندية الجديدة وفترة القيد". وتابع: "هذه ليست الزيارة الأولى للخطيب، وبيننا حديث متبادل بشأن أشياء كثيرة جدًا، والقيد واللائحة ليست كلها عوامل تخص اتحاد الكرة فقط". واختتم: "توجد عوامل أخرى تخص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" والدولي "الفيفا"، وتحكمنا اللوائح في النهاية، ونراعي مصالح الجميع ولا نظلم أحدًا".

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