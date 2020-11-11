أرسل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الوزارة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطلة مصر في التنس الأرضي اللاعبة ميار شريف.
ضم الوفد كلًا من محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد، معاون الوزير.
كما أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا باللاعبة فور وصولها إلى مطار القاهرة مقدمًا لها التهنئة على الفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية، وتقديم أداء متميز خلال المباريات يعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، مشيرًا إلى دعم ومؤازرة الوزارة لها ومساندتها في مختلف المحافل الدولية التي تشارك بها.
وكانت اللاعبة ميار شريف ميار شريف، المصنفة رقم 164 على العالم، قد توجت بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس بعد الفوز على كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة التي أقيمت في مدينة تشارلستون الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد رسمي من وزارة الشباب يستقبل ميار شريف بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.