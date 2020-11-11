انت الان تتابع تفاصيل خبر حقيقة إنتقال بادجي إلي الإتحاد السكندري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، عن رغبة ناديه بالتعاقد مع مهاجم النادي الاهلي أليو بادجي، وذلك بعد التواصل مع مسئولي النادي الأهلي حول هذا الأمر .

وأضاف رئيس الإتحاد السكندري، أن المدير الفني للفريق “حسام حسن” يمتلك حتى الآن فريق قوي ومميز وقادر علي المنافسة الموسم المقبل، بالإضافة إلي حاجة الفريق للتدعيم في بعض المراكز .

وأكمل أن اللاعب “عمار حمدي” إضافة كبيرة للفريق ولاعب متميز، بالإضافة إلي المدافع كريم يحيي، الذي سبق له التدريب تحت قيادة كابتن حسام حسن بسموحة .

وأن إستمرار اللاعب الإفريقي ” سيسيه ” أمر رائع ومن أهم عناصر الفريق، وأضاف مصيلحي أنه لا يجب أن ننسي حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، فإنه يعطي دفعة كبيرة للفريق لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة .

وأكد أنه من الجيد مد فترة القيد لأنه يتيح فرصة للنادي من أجل ضم لاعبين جدد، لتدعيم صفوف الفريق، خصوصا وأن هناك مباراة هامة ومرتقبة في بطولة كأس مصر أمام النادي الأهلي، ويرغب النادي السكندري تحقيق لقب البطولة هذا العام .

وأضاف رئيس نادي الإتحاد، أنه بشأن حقيقة تفاوض ناديه لضم المهاجم السنغالي أليو بادجي، فإنها حقيقية، وأنه بالفعل تم التواصل مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن أمير توفيق بشأن ضم بادجي لصفوف الفريق، ويتمني زعيم الثغر إنتهاء المفاوضات بشكل إيجابي، ولكن الأمور معلقة حتي الآن لما بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري.