إبراهيم سعيد: موضوع شارة كابتن منتخب مصر أظهر نفسيات غير طبيعية

علق إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، على ملف شارة منتخب مصر بعد رغبة البعض في إعطاء الشارة لـ محمد صلاح.
وغرد إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موضوع شارة كابتن منتخب مصر .. أظهرت إن في نفسيات غير طبيعية .. مش بالشارة، والله الموضوع بسيط، صباح الخير".
وأنهى حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني الأول، الجدل المثار حول شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال خلال مباراتي توجو.
وقال «البدري»: «حسمنا هذا الملف تمامًا، وأعلنت مرارًا وتكرارًا أنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر».
وبذلك تأكد ارتداء عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، شارة قيادة منتخب مصر الأول، خلال مباراتي الفراعنة المقبلة أمام منتخب توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية
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