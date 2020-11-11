شوبير: بدر بانون تلقى عرضا خليجيا ولكن اللاعب متمسك بالأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي اللاعب المغربي بدر بانون، صفقة النادي الأهلي الجديدة، عرضًا خليجيًا.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت": بدر بانون تلقى عرضًا مميزًا للعب في أحد الدوريات الخليجية".
وتابع: "اللاعب مش مطلوب في الإمارات ولا السعودية، وهو متمسك بالأهلي".
يذكر أن النادي الأهلي حسم صفقة بدر بانون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.
وأشارت تقارير، إلى أن اللاعب قام بزيارة لمقر الأهلي، خلال معسكر الرجاء في القاهرة، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان بانون قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريقه المغربي، من دور نصف النهائي، على يد الزمالك.
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