شوبير: بدر بانون تلقى عرضا خليجيا ولكن اللاعب متمسك بالأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي اللاعب المغربي بدر بانون، صفقة النادي الأهلي الجديدة، عرضًا خليجيًا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت": بدر بانون تلقى عرضًا مميزًا للعب في أحد الدوريات الخليجية".

وتابع: "اللاعب مش مطلوب في الإمارات ولا السعودية، وهو متمسك بالأهلي".