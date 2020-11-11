تفاصيل قرار ربيع ياسين باستبعاد ثنائي دجلة من منتخب الشباب

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين استبعاد ثنائى فريق وادى دجلة كريم محمد وأحمد شريف من معسكر شباب الفراعنة.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا في تونس والمؤهلة لأمم افريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مطلع ٢٠٢١.

جاء استبعاد ربيع ياسين ثنائي فريق وادى دجلة بعد خروجهما من معسكر منتخب الشباب بدون إذن الجهاز الفني للمنتخب.

وقام ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بإخطار مجلس إدارة الفريق الدجلاوى لاتخاذ اللازم ولدى علمه عدم إجراء أية تحقيقات من جانب مسؤولى دجلة مع الثنائي قرر استبعادهما من معسكر المنتخب فى إطار القرارات التربوية وعدم حدوث أى بلبلة فى المعسكر التدريبي.

ويخوض اليوم الأربعاء منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني مباراة ودية أمام فريق بتروجت باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس،

ويستعد منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

واستقر المدير الفني على برنامج المباريات الودية حتى موعد السفر إلى تونس يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث قرر خوض 7 مباريات مع أندية من الدوري الممتاز والقسم الثاني استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التي تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

من جهة أخرى يواصل محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش، إجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

واستقر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على ضم الثنائي محمود صابر، لاعب خط وسط فريق النجم الساحلي التونسي، وبلال مظهر، لاعب فريق الرديف في نادي باناثانيكوس اليوناني، لقائمة شباب الفراعنة التي تستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

ويخوض بلال مظهر وديتين بقميص منتخب الشباب للوقوف على مستواه الفني والبدني، بينما يصل محمود صابر، إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري عقب موافقة ناديه التونسي، على الانضمام لصفوف شباب الفراعنة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا.

وأرسل مسؤولو المنتخب خطابا إلى مسؤولي النجم الساحلي اليوم الأحد، لطلب انضمام اللاعب لصفوف شباب الفراعنة وحجز تذكرة الطيران في أقرب موعد ممكن، ويخوض محمود صابر وديتين مع شباب الفراعنة، للانسجام مع باقي اللاعبين قبل خوض فعاليات البطولة.

يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي النصر في آخر ودياته وانتهت بالتعادل 3/3.