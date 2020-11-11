محمد صلاح على بعد خطوة من وصافة هدافي الفراعنة التاريخيين

يبحث الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، عن احتلال وصافة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عندما يقود مصر أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ونجح محمد صلاح الذي انضم للمنتخب عام 2011، في تسجيل 43 هدفًا مع الفراعنة، ويسعى حاليًا لتحطيم الرقم القياسي الخاص بأسطورة الترسانة والكرة المصرية حسن الشاذلي.