محمد صلاح على بعد خطوة من وصافة هدافي الفراعنة التاريخيين

يبحث الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، عن احتلال وصافة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عندما يقود مصر أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
ونجح محمد صلاح الذي انضم للمنتخب عام 2011، في تسجيل 43 هدفًا مع الفراعنة، ويسعى حاليًا لتحطيم الرقم القياسي الخاص بأسطورة الترسانة والكرة المصرية حسن الشاذلي.
ويحتفظ حسام حسن برقم قياسي يتمثل في كونه الأكثر تسجيلًا للأهداف في قائمة المنتخب التاريخية، برصيد 76 هدفًا، يليه حسن الشاذلي بـ 44 هدفًا، ثم صلاح بـ 43 هدفًا.
وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر كالتالي:
1- حسام حسن 76 هدفا
2- حسن الشاذلي 44 هدفا
3- محمد صلاح 43 هدفا
4- محمد التابعي أو السيد الضظوي 39 هدفا
5- محمد محمد أبو تريكة 38 هدفا
6 - أحمد حسن 34 هدفا
7 - عماد متعب 33 هدفا
8 - عمرو زكي 32 هدفا
9- بدوي عبد الفتاح 29 هدفا
10- محمود الخطيب - أحمد الكأس 28 هدفا.
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