اسألوا ليفربول.. نجم الريدز يثير الجدل حول مفاوضاته مع الفريق

وقال فينالدوم في تصريجات عبر صحيفة " هيت بارول" الهولندية حول تجديد تعاقده مع الريدز : "لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، اسألوا ليفربول عن تلك الأمور، ألا يجيبون؟".
وتابع :" لا يمكنني التعليق عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان هناك مفاوضات أم لا عن عقد جديد بيني وبين ليفربول، آسف".
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