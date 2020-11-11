اسألوا ليفربول.. نجم الريدز يثير الجدل حول مفاوضاته مع الفريق

أثار الهولندي فينالدوم نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، الجدل حول مفاوضاته مع الريدز على تجديد تعاقده ، بعد إقترابه من النهاية خلال أشهر تحديدًا في يونيو 2021.

وقال فينالدوم في تصريجات عبر صحيفة " هيت بارول" الهولندية حول تجديد تعاقده مع الريدز : "لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، اسألوا ليفربول عن تلك الأمور، ألا يجيبون؟".

وتابع :" لا يمكنني التعليق عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان هناك مفاوضات أم لا عن عقد جديد بيني وبين ليفربول، آسف".

يذكر أن أنباء رحيل فينالدوم قد زادت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعاقد ليفربول مع نجم بايرن ميونخ السابق، تياجو ألكانتارا، في الميركاتو الصيفي الماضي ووجود اهتمام من جانب برشلونة بضمه.

