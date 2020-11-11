المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته لمواجهة كوريا الجنوبية وديا.. غدا

يواصل اليوم الأربعاء مننتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية غدا الخميس وديا والتي تحدد موعدها في الثامنة مساءا باستاد السلام ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو. واجرى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية. وخاض المنتخب الأولمبي مساء أمس الثلاثاء مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة. وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية. فيما انضم أكرم توفيق لاعب منتخب شباب الفراعنة للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.

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