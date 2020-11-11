جمال محمد علي: اتحاد الكرة يدرس استحداث دورى القسم الخامس

فجر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

وقال الدكتور جمال محمد على: إنه يمكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل خاصة وأن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع.

كان الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن 5 اسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار الغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.

وقال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني، إن اسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية للغاء الهبوط هى:

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 شهور فقط

- كثرة تغيير المدربين ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.

- عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001 فى المباريات

واضاف : اسباب الغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى:

- عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق .. مجموعات 12 نادي وأخرى 13 ناديا.

- قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا.