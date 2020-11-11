جمال محمد علي: 30 ناديا طلبوا من اتحاد الكرة الانضمام إلى عمومية الجبلاية.. صور

أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن ٣٠ ناديا طالبوا الجبلاية بالانضمام إلى الجمعية العمومية.

وقال نائب الجبلاية ، خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : 30 ناديا طلبوا الانضمام للجمعية العمومية وقدموا ملفات سليمة.

وأضاف: سيتم عرض موقف ال ٣٠ ناديا على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تمهيدا للموافقة على انضمامهم.

وبدأت مراسم إجراء قرعة أندية القسم الثاني فى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

وقام الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.

وحضر ممثلو أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد والقاهرة وبحرى مراسم القرعة الجارية الآن فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

كان اتحاد الكرة كشف عن قرار جديد بشأن اللاعب المعار إلى أي نادٍ وخوضه المباريات أمام فريقه الاصلي فى الموسم الجديد بالدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية ، انه اعتبارًا من الموسم القادم فى المسابقات المحلية سوف يتم إلغاء بند فى العقود بين الأندية مضمونه اللاعب المعار لا يشارك أمام ناديه الأصلي.

وأشار إلى أن الجبلاية منحت الحق لأي نادٍ استعار لاعبا الأحقية فى الاستفادة منه في كافة المباريات أمام فريقه الأصلي 25 لاعبًا في القائمة المبدئية للموسم الجديد بالأهلي.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة عقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني شهدت وضع خطوط عريضة لقائمة الفريق في الموسم الجديد.

وتم الاتفاق علي قيد 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن أشرف والمغربي بدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومحمد شريف وناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام. فيما تم تأجيل موقف أحمد الشيخ وصالح جمعة واليو بادجي، وتم الاستقرار على رحيل جيرالدو بشكل نهائي.

وتم الاتفاق علي الانتظار لإعارة هؤلاء اللاعبين وإمكانية التعاقد مع حارس مرمي جديد بهدف قيده علي أن يخير مصطفي شوبير أو علي لطفي للإعارة، بجانب رحيل عمار حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد ياسر ريان وباسم علي ومحمود الجزار للإعارة .