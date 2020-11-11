شاهد.. طارق حامد ينشر صورة جديدة من الملعب

نشر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له ظهر فيها من الملعب ،وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقي حامد تفاعل كبير من متابعينه عبر الفيس بوك ،وتلقي العديد من التعليقات جاء بعضها كالآتي:

المقاااتل..كلنا ثقه فيك انك ان شاء الله هتبقى من أكبر الأسباب اننا قدرنا نجيب السادسة ان شاء الله ، كل التوفيق والدعم ي اسد

ربنا يحميك يا وحش و تفضل كدا مالي مكانك بروحك و مجهودك

اكبر لاعب سنا في الملعب و اكتر لاعب بيجري و يعمل مجهود ..

طارق حامد قلب الأسد وقلب الزمالك النابض نجم النجوم الزملكاوي الجميل السادسة للملكي الأبيض المصري السادسة يا زمالك بإذن الله تعالى

وطارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، من مواليد 24 أكتوبر 1988 واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ 32

ونشر طارق حامد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة، وعلق: "‏‏‏فخور لكوني واحد من هذا الجيل فى نادى الزمالك".

ويعد "طارق حامد" واحدًا من أفضل اللاعبين المتواجدين في صفوف القلعة البيضاء وعنصر مهم في تاريخ الكرة المصرية يمتلك مهارات فنية فائقة لا يختلف عليها أحد ولديه قدرات عالية لفعل الكثير مع الفريق، وأحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، حيث انتقل لنادى الزمالك منذ عام ٢٠١٤ قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بتشكيل الفارس الأبيض.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق على الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عامًا مليئًا بالبطولات والإنجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.