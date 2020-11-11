اتجاه داخل الجبلاية لنقل ودية المنتخب الأوليمبي وكوريا إلى استاد السلام

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى نقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر إقامتها غدا، الخميس، من ملعب استاد القاهرة.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية أن هناك اتجاها داخل الجبلاية بنقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي وكوريا الجنوبية التي ستُقام غدًا، الخميس، من استاد القاهرة إلى ملعب ستاد السلام.



ويواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية غدا وديا، والتي تحدد موعدها في الثامنة مساءً ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو.

وأجرى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.



وخاض المنتخب الأوليمبي مساء أمس، الثلاثاء، مرانا قويا على ملعب بترو سبورت، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعات وتقسيمات متنوعة.



وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامة جلال، ومحمد عبد المنعم، تدريبات علاجية، فيما انضم أكرم توفيق، لاعب منتخب شباب الفراعنة، للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.