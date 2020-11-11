مفاجأة.. نجم بيراميدز ضمن خطة صفقات سيراميكا

دخل نجم فريق بيراميدز، ضمن خطة صفقات نادي سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد، لدعم الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "رجب بكار صفقة جديدة من صفقات سيراميكا كليوباترا". وكان سيراميكا قد نجح في ضم الخماسي محمد إبراهيم، وأحمد سامي، وأحمد محسن، ومحمد توني، ومحمد مسعد، من صفوف المقاصة. وتأهل سيراميكا لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، بقيادة هيثم شعبان المدير الفني.

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