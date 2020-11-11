رسالة قوية للاعبي الأهلي والزمالك.. أشرف صبحي يكشف لصدى البلد كواليس جلسته مع منتخب مصر

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس جلسته امس مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد: حرصت على حضور مران الفراعنة عقب اكتمال صفوفه بانضمام محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا لرغبتي في ابلاغهم جميعا ان الجماهير المصرية تنتظر منكوا الفوز في المباريات القادمة وحسم التأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون لان هذه مكانة مصر الطبيعية معربا عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسام البدري.

وأضاف أنه أكد على لاعبي المنتخب المحليين وخاصة لاعبي الاهلي والزمالك ان عليهم خطوتين في غاية الأهمية، الخطوة الأولى المساهمة بجدية في تألق المنتخب وتحقيق الفوز في الجولتين الثالثة والرابعة أمام توجو في التصفيات المؤهلة للكان ، والثانية هي إرسال رسالة لجماهير فريقهما انكوا نسيج واحد والمنافسة بينكم تقتصر على الملعب وبكل روح رياضية ، وان مباراة القطبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا حدث تاريخي بوصول طرفي النهائي من دولة واحدة واكبر فريقين في الشرق الاوسط.

واشار صبحي في تصريحاته الخاصة الى ان القيادة السياسية تدعم وتساند الرياضة بقوة ويكفي ان مصر الدولة الوحيدة التي استكملت جميع مسابقتها في مختلف الالعاب والفئات في ظل جائحة كورونا وهذا ان دل على شيء فيدل على قدرة مصر على إدارة الأزمات ، ونثق في منتخبات مصر وقدرتهم على اسعاد الجماهير

واختتم قائلا مبادرة لا للتعصب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليست شعارات فمن غير الطبيعي والمنطقي ان تكون مصر بهذه القيمة والمكانة والقدرة على استضافة الاحداث والبطولات الكبرى ولا تخرج مباراة كبيرة بين قطبين الكرة المصرية بكل روح رياضية بين جميع الاطراف وفِي النهاية كأس إفريقيا لن يخرج عن مصر.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ، ويلتقي الأهلي والزمالك 27 من نفس الشهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.