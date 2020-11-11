كواليس قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد المحلي حتى 30 نوفمبر

كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن كواليس قرار بمد فترة القيد المحلي حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور جمال محمد علي، في تصريحات اليوم، الأربعاء، خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني، إن وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للجبلاية، تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مد القيد للأهلي والزمالك.

وأضاف: "الفيفا أبلغ وليد العطار أن اللاعب غير المقيد يتم دراسة موقفه بشكل فردي وقيده إن أمكن في أي نادٍ بعد غلق باب القيد".

وأوضح أنه تم إخطار العطار بأن اللاعب المسجل في نادي وتم رفع اسمه ولم يجد اللاعب ناديا فإن النادي الأصلي ملزم بسداد قيمة عقده لحين التعاقد مع نادٍ آخر.

وشرح الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، أسباب وضع فريقى الشرقية للدخان والإعلاميين فى مجموعة الصعيد بالموسم الجديد.

وقال الدكتور محمد على، خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني: "اتحاد الكرة يعلم تماما المسافات التي تقطعها الفرق بالقسم الثاني في السفر، وبناءً على ذلك قرر مسئولو الجبلاية وضع فريقي الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد، خاصة أن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد، بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة".

كان الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

وقال الدكتور جمال محمد على: "من الممكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل، خاصة أن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع".

يذكر أن نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن ٥ أسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار إلغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.

وقال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني، إن أسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية لإلغاء الهبوط هى:

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني، حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 أشهر فقط.

- كثرة تغيير المدربين ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للأقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب أكثر من فريقين خلال الموسم.

- عدم الدفع بالناشئين، خاصة مواليد 2001 فى المباريات



وأضاف أن أسباب إلغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى:

عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق، مجموعات 12 ناديا وأخرى 13 ناديا.



قلة الإمكانيات المادية، خاصة أن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا.