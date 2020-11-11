جمال محمد علي يكشف أسباب وضع الإعلاميين والدخان وطنطا بمجموعة الصعيد والقاهرة

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن أسباب وضع فريقى الشرقية للدخان والاعلاميين فى مجموعة الصعيد بالموسم الجديد.

قال الدكتور محمد على خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : اتحاد الكرة يعلم تمام المسافات التي تقطعها الفرق بالقسم الثاني في السفر وبناء على ذلك قرر مسؤولى الجبلاية وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد .. خاصة وأن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد .. بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

كان الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

قال الدكتور جمال محمد على : من الممكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل خاصة وأن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع.

يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن ٥ اسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار الغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.

قال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني:

اسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية للغاء الهبوط هى

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 شهور فقط

كثرة تغيير المدربين ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.

عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001 فى المباريات

اضاف : اسباب الغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى:

عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق .. مجموعات 12 نادي وأخرى 13 نادي ..

قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا