شاهد.. أحدث ظهور لرمضان صبحى من الملعب

نشر رمضان صبحى صورة جديدة له، ظهر فيها من الملعب،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وتلقي رمضان تفاعلا كبيرا من جمهوره عبر الإنستجرام ،وجاءت له بعض التعليقات على صورته كالآتي:

نجم المنتخب منور

الملعب منور والله

نجم النجوم

وكان قد أكد علي صقر وكيل اللاعب رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن مفاوضات الأهلي -النادي السابق للاعب- مع هيدرسفيلد كانت لتمديد فترة الاستعارة حتى نهاية الموسم فقط.

وأشار "صقر" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي نهائيًا، إلا بعد رفض طلب تمديد الاستعارة لحين انتهاء الموسم.

وقال صقر: "في بداية أغسطس، رمضان جلس مع المقربين منه وطلب التحرك لتحديد مستقبله، سواء من جانبي أو نادر شوقي وكيله السابق".

وأكمل: "وصلت عروض إلى رمضان ولكنه طلب مني أن يكون أي شيء عن طريق نادر شوقي كونه وكيله وقتها، قبل فترة كورونا كان هناك عروض جدية كثيرة له ولكن الأمور توقفت".

وأوضح: "رمضان كان متاحًا للانتقال حتى يوم 7 أغسطس وفقًا لعقده مع الأهلي وقتها، المفاوضات وقتها مع هيدرسفيلد كانت لتمديد عقده حتى نهاية الموسم فقط".