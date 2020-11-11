طارق العشري يظهر للمرة الأولى مع طلائع الجيش.. صور

ظهر طارق العشري للمرة الأولى مع فريقه طلائع الجيش، وذلك عقب التعاقد معه لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبيل انطلاق المران الأول.

واستقبل أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، طارق العشري وجهازه المعاون، والتقطوا عددا من الصور التذكارية قبل مباراة الفريق الودية اليوم أمام فريق القومية

وعين طارق العشري، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق طلائع الجيش، خلفًا للمستقيل عبدالحميد بسيوني.

ويضم التشكيل الكامل للجهاز الفني لنادي طلائع الجيش

طارق العشري مدير فني للفريق

محمود عطا مدرب مساعد

عبد الحليم كامل مدرب أحمال

سيد السويكي مدرب حراس مرمى.

وكان عبدالحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش، ليتم تعيين طارق العشري بدلًا منه