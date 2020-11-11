جمال محمد علي: ٥ أسباب وراء إلغاء الهبوط في القسم الثاني والثالث.. صور

كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن ٥ أسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار إلغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.



وقال الدكتور جمال محمد علي، خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني، إن أسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية لإلغاء الهبوط وهى؛ قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني، حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط، في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة، كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 أشهر فقط.

وأضاف: "ومن الأسباب أيضا كثرة تغيير المدربين، حيث قرر الاتحاد تطبيق قرار موحد للأقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب أكثر من فريقين خلال الموسم، وعدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001 فى المباريات.

وأوضح أن أسباب إلغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق، حيث إن هناك مجموعات 12 ناديت، وأخرى 13 ناديا، وأيضا قلة الإمكانيات المادية، خاصة أن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا.