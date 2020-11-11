نتائج متميزة.. عودة منتخب مصر لكمال الأجسام من بطولة العالم بإسبانيا غدًا

تعود فجر غدًا الخميس بعثة المنتخب المصري لكمال الأجسام على متن خطوط الطيران الإيطالية حيث من المقرر أن غادرت البعثة من برشلونه الي روما وهناك ترانزيت لمده ٨ ساعات ثم التوجه الى القاهرة والوصول لصالة الركاب رقم "٢" في الثانية فجر الخميس ذلك بعد المشاركة في بطولة العالم لكمال الاجسام التي أقيمت في مدينه سانتا سوزانا الإسبانية خلال الفترة من ٥ حتي ٩ نوفمبر الماضي بمشاركة ٥٠٠ لاعب ولاعبه يمثلون ٤٠ دولة من مختلف دول العالم.

وكان قد حقق لاعبوا المنتخب المصري على العديد من الميداليات المتنوعة ومراكز متقدمة في المسابقات الأخرى حيث نجحت "الدبابات المصرية" وقد حصد العقيد شريف الشيوى على الميدالية الذهبية في وزن ٨٥ كيلو في مسابقة كمال أجسام ، ونجح البطل حمدي غانم في الحصول على الميدالية البرونزية برونزية في وزن ٩٠ كيلو ، وخطف العقيد أحمد سامي الميدالية البرونزية بجدارة واستحقاق في فئة الكلاسيك فيزيك تحت ١٨٠ سم، وحصل أيضًا على أفضل عرض بالبطولة، وحقق الاسطورة الكابتن أمير معبد البالغ من العمر ٥٥ عامًا على المركز الرابع في فئة الفيزيك، والبطل سعيد بحرية حقق المركز الخامس وزن ٨٥ كيلو فئة كمال أجسام، واستطاع أن يحصل الكابتن مصطفى الكاشف على الترتيب السادس وزن ٩٠ كيلو وسط منافسة شرسة، وأيضًا خطف العقيد عمرو الحديدي حصل على الترتيب السابع في الوزن المفتوح، و حصل الكابتن هاني معتمد على الترتيب السادس في وزن ٧٠ كيلو كمال أجسام ، بينما نجح الكابتن وائل على الحصول على الترتيب الخامس كلاسيك فيزيك وفي مسابقة الكلاسيك فيزيك حقق البطل سيد النسر على المركز سابع كلاسيك فيزيك والبطل حمدي نوفل على المركز الخامس كلاسيك كمال أجسام، وحصل البطل هشام ابو الذهب على المركز السابع في وزن ٨٠ كيلو كمال أجسام ، والبطل محمد نشأت حيث حصد على الترتيب الرابع في وزن ٩٥ كيلو والبطل عماد المنيلاوي على الترتيب السابع في وزن ٩٠ كيلو وهم من أبطال القوات المسلحة المصرية كما حصل البطل محمد حكم على الترتيب العاشر كلاسيك والبطل احمد ابوجنه قد حصل على الترتيب الثامن في وزن ٧٠ كيلو ، وحصل البطل محمد ابو ضلع وزن ٨٠ كيلو المركز السابع

وحصد الابطال فادي عوض وزن المفتوح و سراج الدين محمد وزن المفتوح حصلا علي الترتيب التاسع.

ومن جانبه أكد المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الاجسام أن ماتم في بطولة العالم لكمال الأجسام إنجاز بمعنى الكلمه وعودة مصر الى حصاد الميداليات المتنوعة في أكبر حدث رياضى في كمال الأجسام وأرسل تحيه تقدير واعتزاز لهؤلاء الابطال سواء الاساتذه او الرجال وأؤكد أن هذه الميداليات تهديها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأوضح "بشير" ان بعثة منتخب مصر لكمال الأجسام ستصل في الثانية فجر الخميس بصالة ٢ بمطار القاهرة ومن المنتظر أن يكون في الاستقبال مبعوث من وزارة الشباب والرياضة ومحبي اللعبة بمختلف محافظات مصر.