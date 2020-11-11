تعرف على مباريات فريق النصر بمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني.. صور

ينشر دوت الخليج مباريات فريق الكرة الأول بنادي النصر ضمن منافسات مجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

ويبدأ فريق النصر مشاركاته في المسابقة المحلية بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الأول بدورة المظاليم.

فيما يلتقى فى الأسبوع الثاني نظيره فريق جمهورية شبين وفى الجولة الثالثة مع نادى الزرقاء.

الاسبوع الرابع

النصر vs سرس الليان

الاسبوع الخامس

النصر vs طنطا

الاسبوع السادس

النصر vs القناة

الاسبوع السابع

النصر vs بورتو

الاسبوع الثامن

النصر vs النجوم

الاسبوع التاسع

النصر vs كوكاكولا

الاسبوع العاشر

النصر vs السكة الحديد

الاسبوع الحادي عشر

النصر vs الترسانة

الاسبوع الثاني عشر

النصر vs بتروجيت

الاسبوع الثالث عشر

النصر vs المريخ

الاسبوع الرابع عشر

النصر vs منتخب السويس

الاسبوع الخامس عشر

النصر vs زيد

وأجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الأربعاء قرعة القسم الثاني الموسم الجديد 2020/2021 والذي ينطلق 25 نوفمبر الجاري.

وجرت مراسم قرعة أندية القسم الثاني بمقر اتحاد الكرة فى الجزيرة في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الجبلاية والدكتور احمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية وخالد كامل رئيس لجنة المسابقات فى القسم الثاني.

وتقرر إقامة القسم الثاني من 3 مجموعات كل منها يضم 16 فريقا ويهبط 4 من كل مجموعة في نهاية الموسم ويصعد الأوائل للممتاز.

وجاءت مباريات الاسبوع الاول بمجموعة الصعيد فى دورى القسم الثاني على النحو التالي:

بترول أسيوط vs كيما أسوان

الألومنيوم vs الفيوم

الشرقية للدخان vs بني سويف

شبان قنا vs أسمنت أسيوط

سوهاج vs ديروط

المنيا vs ديروط

سمسطا vs طهطا

التليفونات vs الاعلاميين

وأقيمت اليوم فعاليات قرعة دوري القسم الثاني بمقر اتحاد الكرة بحضور الدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني.

وينطلق الدوري موسم 2020/2021 يوم 25 نوفمبر ويغلق باب القيد يوم 24 نوفمبر .

وتم وضع نادي الشرقية للدخان في المجموعة الأولي كما تم وضع نادي طنطا في المجموعة الثانية وتقرير هبوط 4 فرق من القسم الثاني للقسم الثالث.

وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كواليس قرار مد القيد المحلي حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

قال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للجبلاية تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مد القيد للأهلي والزمالك.

اضاف : الفيفا ابلغ وليد العطار بأن اللاعب الغير مقيد يتم دراسة موقفه بشكل فردي وقيده إن أمكن في اي نادي بعد غلق القيد.

استطرد: تم إخطار العطار بإن اللاعب المسجل في نادي وتم رفع اسمه واللاعب لم يجد ناديا فإن النادي الاصلي ملزم بسداد قيمة عقده لحين التعاقد مع نادي ٱخر.

وعدد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن أسباب وضع فريقى الشرقية للدخان والاعلاميين فى مجموعة الصعيد بالموسم الجديد.

قال الدكتور محمد على خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : اتحاد الكرة يعلم تمام المسافات التي تقطعها الفرق بالقسم الثاني في السفر وبناء على ذلك قرر مسؤولى الجبلاية وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد .. خاصة وأن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد .. بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

كان الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

قال الدكتور جمال محمد على : من الممكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل خاصة وأن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع.

يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن ٥ اسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار الغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.

قال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني:

اسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية للغاء الهبوط هى

- قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 شهور فقط

كثرة تغيير المدربين ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.

عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد 2001 فى المباريات

اضاف : اسباب الغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى:

عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق .. مجموعات 12 نادي وأخرى 13 نادي ..

قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا