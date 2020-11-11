هاني سعيد: محمود وادي إضافة هائلة لخط هجوم بيراميدز

رحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بالتعاقد مع محمود وادي الدولي الفلسطيني؛ مشددا أنه هداف بالفطرة وقادر على تقديم أفضل ما لديه.
هاني سعيد قال إن وادي لاعب متميز وقدم موسمين رائعين في المصري ومهاجم رائع للغاية وبإمكانه التطور والنادي وضعه هدفا لضمه ضمن خطته لضم أفضل العناصر وبعد سلسلة من التعاقدات المميزة لدعم جميع الخطوط.
وتمنى هاني سعيد أن يكون اللاعب إضافة هائلة لخط الهجوم وإضافة قوية للغاية ولديه ثقة في أنه سيساعد بيراميدز على حصد الألقاب في المواسم المقبلة.
وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.
وكشف النادي عبر حساباته الرسمية عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز وحتى عام ٢٠٢٤ لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع.
وأطلق نادي بيراميدز هاشتاج #wadixpyramids عبر جميع حساباته الرسمية للترحيب باللاعب الدولي الفلسطيني وأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري خلال آخر موسمين.
ويقيم النادي مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور مسئولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي وانضمامه رسميا ليكون رابع صفقات الموسم الجديد.
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