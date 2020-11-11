هاني سعيد: محمود وادي إضافة هائلة لخط هجوم بيراميدز

رحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بالتعاقد مع محمود وادي الدولي الفلسطيني؛ مشددا أنه هداف بالفطرة وقادر على تقديم أفضل ما لديه.

هاني سعيد قال إن وادي لاعب متميز وقدم موسمين رائعين في المصري ومهاجم رائع للغاية وبإمكانه التطور والنادي وضعه هدفا لضمه ضمن خطته لضم أفضل العناصر وبعد سلسلة من التعاقدات المميزة لدعم جميع الخطوط.

وتمنى هاني سعيد أن يكون اللاعب إضافة هائلة لخط الهجوم وإضافة قوية للغاية ولديه ثقة في أنه سيساعد بيراميدز على حصد الألقاب في المواسم المقبلة.