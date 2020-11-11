فايلر يغازل إدارة الأهلي من جديد|تفاصيل

وقال فايلر في تصريحات صحيفة لصحيفة إتش إل إن البلجيكية: " كورونا جعلت كل شيء صعبًا، وافتقدت لأسرتي كثيرًا، ولهذا السبب قررت تفعيل بند الرحيل في أكتوبر".
وتابع: "كنت أتمنى أن أكمل مغامرة دوري الأبطال مع الأهلي، ولكن أسرتي وصحتي هم الأولوية بالنسبة لي، وهو ما أراه شيئًا جيدًا".
وأختتم : " استمتع الآن وسط أسرتي وأطفالي سعداء للغاية بعودتي إليهم مرة أخرى ، حيث اكتشاف جمال الطبيعة مرة أخرى".
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته لنادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين في لقائي الذهاب والإياب.
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