فايلر يغازل إدارة الأهلي من جديد|تفاصيل

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى استكمال مغامرته مع الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات صحيفة لصحيفة إتش إل إن البلجيكية: " كورونا جعلت كل شيء صعبًا، وافتقدت لأسرتي كثيرًا، ولهذا السبب قررت تفعيل بند الرحيل في أكتوبر".

وتابع: "كنت أتمنى أن أكمل مغامرة دوري الأبطال مع الأهلي، ولكن أسرتي وصحتي هم الأولوية بالنسبة لي، وهو ما أراه شيئًا جيدًا".

وأختتم : " استمتع الآن وسط أسرتي وأطفالي سعداء للغاية بعودتي إليهم مرة أخرى ، حيث اكتشاف جمال الطبيعة مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته لنادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين في لقائي الذهاب والإياب.