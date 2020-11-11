100 ألف جنيه لكل لاعب.. الزمالك يصرف مكافآت التأهل لنهائي دوري الأبطال

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للاعبي الفريق الأبيض.
يأتي هذا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث كان مجلس الإدارة قرر مضاعفة المكافأة لتكون ١٠٠ ألف جنيه كل لاعب بدلا من ٥٠ ألفا.
ويستأنف الفريق الأبيض اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر عودة الفريق للتدريبات اليوم ، بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري
ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
يذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي، والفوز من قبل في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 100 ألف جنيه لكل لاعب.. الزمالك يصرف مكافآت التأهل لنهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.