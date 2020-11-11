100 ألف جنيه لكل لاعب.. الزمالك يصرف مكافآت التأهل لنهائي دوري الأبطال

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للاعبي الفريق الأبيض.

يأتي هذا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث كان مجلس الإدارة قرر مضاعفة المكافأة لتكون ١٠٠ ألف جنيه كل لاعب بدلا من ٥٠ ألفا.

ويستأنف الفريق الأبيض اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر عودة الفريق للتدريبات اليوم ، بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري

ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.

يذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي، والفوز من قبل في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد.