الرياضة

عاد بأسوان إلى الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يقترب من ضم هداف الدوري القبرصي

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أقترب نادي البنك الأهلي من الحصول علي خدمات اللاعب بداره سيلا لاعب أسوان السابق وهداف الدوري القبرصي الحالي ،  خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز . 

وصرح مصدر قريب من اللاعب أن البنك الأهلي، يتفاوض مع الاعب الآن ومن المحتمل أن يصل بدراه سيلا لمصر الأسبوع المقبل لإتمام عملية التعاقد . 

ويعتبر سيلا من أهم وأفضل الافارقة في مركز الهجوم وأول سنه له في مصر حصل علي هداف دوري الدرجة الثانية وساهم بشكل كبيرة في صعود أسوان إلي الدوري الممتاز لكنه رحل لظروف خاصة . 

علي جانب اخر يواصل مجلس إدارة نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي، إبرام صفقاته الجديدة وتعاقد مع عاصم صلاح لاعب فريق طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم صفوف فريق البنك الأهلي في تجربته الأولى بالدوري الممتاز.

وحرص نادي البنك الأهلي على إبرام صفقات جديدة أبرزها فادي فريد لاعب أسوان وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري، بالإضافة إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي وأحمد ياسين من المقاصة ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة.

وأنهى أحمد سمير وأحمد وجدي وكلاء اللاعب، المفاوضات بين اللاعب والناديين، وانتقل اللاعب للبنك الأهلى لمدة عامين بداية من الموسم الكروي القادم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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