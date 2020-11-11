عاد بأسوان إلى الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يقترب من ضم هداف الدوري القبرصي

أقترب نادي البنك الأهلي من الحصول علي خدمات اللاعب بداره سيلا لاعب أسوان السابق وهداف الدوري القبرصي الحالي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز .

وصرح مصدر قريب من اللاعب أن البنك الأهلي، يتفاوض مع الاعب الآن ومن المحتمل أن يصل بدراه سيلا لمصر الأسبوع المقبل لإتمام عملية التعاقد .

ويعتبر سيلا من أهم وأفضل الافارقة في مركز الهجوم وأول سنه له في مصر حصل علي هداف دوري الدرجة الثانية وساهم بشكل كبيرة في صعود أسوان إلي الدوري الممتاز لكنه رحل لظروف خاصة .