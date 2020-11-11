الرياضة

رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا للفريق الأول

0 نشر
0 تبليغ

 أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ليكون مديرا فنيا جديدا لفريق الكرة وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.  

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم #بيراميدز | #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.  

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، ويبلغ من العمر 45 عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا للفريق الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا