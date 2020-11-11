رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا للفريق الأول

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم #بيراميدز | #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.
وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، ويبلغ من العمر 45 عاما.
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