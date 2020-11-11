مدير تعاقدات بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي وإكرامي مجانا.. ورمضان صبحي بمبلغ أقل من المعروض عليه

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز جميع الأخبار المتداولة بشأن التعاقدات الجديدة والأرقام المبالغ فيها، مشددا على أن هناك محاولات من جانب البعض لتصدير صورة غير حقيقية لوسائل الإعلام بشأن تعاقدات النادي والأرقام المدفوعة.
وأكد أن بيراميدز تعاقد مع لاعبين رائعين خلقا وتاريخا أحمد فتحي وشريف إكرامي بدون مقابل وفي صفقة انتقال حر بجانب ضم رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي بمقابل مادي أقل بكثير مما كان معروضا عليه من أندية أخرى.
ووجه الشكر لمسئولي المصري لتعاونهم في إنهاء صفقة محمود وادي بمقابل مادي جيد للغاية ومناسب وعلى أقساط ودائما هناك تعاون بين الناديين يحقق المصالح المشتركة.
وحول أخبار التعاقدات مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قال إنها تقارير صحفية ليس لها أساس من الصحة.
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