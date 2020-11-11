صدمة لـ الأهلي.. شوبير يعلن تعثر صفقة انتقال بيكهام للأحمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة من الانتقال لصفوف النادي الأهلي ،بعدما أشارت تقارير إلى تعثر الصفقة خلال الفترة الأخيرة بين الناديين .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة توقفت خلال الفترة الأخيرة ،وهناك تعثر في الوقت الحالي في انتقال أحمد رمضان بيكهام لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي”.