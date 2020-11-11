طبيب المنتخب يكشف عن الإجراءات الوقائية في معسكر الفراعنة

وأضاف طبيب المنتخب بأن تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف علي حالته الصحيه ومعرفه أي أعراض من خلال الإجابة علي أسئلة الابليكشن الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان علي سلامة الجميع.
وأجرى جميع أعضاء الفريق الوطني مسحتين حتي الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي ١٤و١٧ نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وأوضح الدكتور أبوالعلا أنه ناقش تلك الإجراءات المطلوبة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني في حضور مدير المنتخب الكابتن محمد بركات خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق موضحا انه هناك كشف دوري وقياس حراري علي جميع اللاعبين وكافه أفراد المنتخب بالإضافة الي تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام الي جانب التعقيم وكشف الدكتور أبوالعلا عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري مكافحة العدوي بالقصر العيني قبل بدء المعسكر بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال اَي عدوي خلال خلال تحركات الفريق وايضا خلال تجمعاته بفندق الاقامة.
.وذلك برفقة الكابتن محمد بركات مدير المنتخب و سيد معوض وأنيس الشعلالي عضوي الجهاز الفني واكمل انه تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافه الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافه المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية.
واختتم الدكتور أبوالعلا بأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الأن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي علي مستوي العالم موضحا أن تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وأنها تساعد في تقليل مده العلاج موجها الشكر الي المسئولين القائمين علي المنتخب بشراء هذه الأجهزة.
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