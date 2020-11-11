طبيب المنتخب يكشف عن الإجراءات الوقائية في معسكر الفراعنة

أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن هناك إجراءات وقائية علي أعلى مستوي داخل معسكر المنتخب الوطني باستخدام أحدث البرتوكولات العالمية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، موضحا بوجود تشديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف عن أي أعراض مبكرة وذلك بما يواكب احدث أنظمة أفضل فرق العالم.

وأضاف طبيب المنتخب بأن تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف علي حالته الصحيه ومعرفه أي أعراض من خلال الإجابة علي أسئلة الابليكشن الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان علي سلامة الجميع.

وأجرى جميع أعضاء الفريق الوطني مسحتين حتي الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي ١٤و١٧ نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأوضح الدكتور أبوالعلا أنه ناقش تلك الإجراءات المطلوبة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني في حضور مدير المنتخب الكابتن محمد بركات خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق موضحا انه هناك كشف دوري وقياس حراري علي جميع اللاعبين وكافه أفراد المنتخب بالإضافة الي تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام الي جانب التعقيم وكشف الدكتور أبوالعلا عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري مكافحة العدوي بالقصر العيني قبل بدء المعسكر بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال اَي عدوي خلال خلال تحركات الفريق وايضا خلال تجمعاته بفندق الاقامة.

.وذلك برفقة الكابتن محمد بركات مدير المنتخب و سيد معوض وأنيس الشعلالي عضوي الجهاز الفني واكمل انه تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافه الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافه المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية.

واختتم الدكتور أبوالعلا بأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الأن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي علي مستوي العالم موضحا أن تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وأنها تساعد في تقليل مده العلاج موجها الشكر الي المسئولين القائمين علي المنتخب بشراء هذه الأجهزة.