هاني سعيد يكشف أسماء الجهاز الجديد لفريق بيراميدز بقيادة اروابارينا

وأضاف المدير الرياضي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم رودولفو اروابارينا: "أهم هذه العوامل هي السن لأنني أعشق المدرب القريب من سن اللاعبين، وقد عمل المدرب الأرجنتيني في وقت سابق داخل المنطقة العربية ويعرف طبيعة الكرة العربية بشكل جيد، ونتمنى أن نحقق معه البطولات وواثقون من تحقيقه طموح النادي".
وأردف أروابارينا قائلا: "الجهاز الفني يضم محمود فتح الله وعمرو مختار من الجهاز القديم، والمدير الفني الأرجنتيني اصطحب معه 4 مساعدين أحدهم للأحمال والثاني للتحليل و2 مساعدين فنيين له".
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