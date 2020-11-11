و أضاف ممدوح عيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد: "رودولفو يمتلك كل المواصفات التي نحتاجها في الفريق الأول، فالمعروف عنه شخصيته القوية وطريقة لعبه تتناسب معنا، وإنجازاته أيضا فقد فاز ب 8 بطولات في 8 مواسم، وسوف يساعدنا على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".
وأردف المدير التنفيذي قائلا: "أروابارينا عمل في أكثر من نادي مشابه لنا، إنه مدير فني صغير في السن ولكن تاريخه سيكون كبيرا كمدرب وبيراميدز سيكون من أهم المحطات في تاريخ رودولفو".
وعاد ليقول: "هدفنا في بيراميدز دائما الاستقرار وبناء المستقبل لذلك تعاقدنا مع رودلوفو لمدة موسمين، لأن هدفنا الاستقرار ونحن مقتنعون به، وقد يمتلك العقد إلى أكثر من موسمين، ونحاول التركيز على المدى الطويل وتوفير عامل الأمان له خلال عمله مع النادي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسعى للاستقرار.. ممدوح عيد : اروابارينا قادر على تحقيق طموحات بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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